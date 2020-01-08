Глава МЗС України Вадим Пристайко висловив думку, що санкції Сполучених штатів Америки проти "Північного потоку-2" допомогли в газових переговорах з Росією.

Про це йшлося в його інтерв’ю німецькому виданню Bild.de, переклад якої опубліковано на сайті МЗС.

За словами міністра, Україна “не була в захваті” від того, що будь-який проєкт німецьких компаній, які хотіли брати участь в будівництві російського трубопроводу для транспортування газу в обхід України, потрапляв під санкції США. Водночас Пристайко висловив думку, що санкції проти “Північного потоку-2” допомогли Україні досягти домовленостей з Росією в питаннях транзиту газу.

“На початку переговорів Росія не мала бажання укладати угоду, вони хотіли максимум на рік і на дуже поганих для нас умовах. Крім того вони казали, що, мовляв, ми не поспішаємо, можемо укласти цього року, можемо пізніше. Домовленість, на яку нам зрештою вдалося вийти, набагато краща. Не ідеальна, але санкції США допомогли нам досягти її, так”, — сказав Пристайко.

Нагадаємо, 30 грудня в Відні представники НАК “Нафтогаз України”, “Оператор ГТС України” і ПАТ “Газпром” підписали 5-річний контракт про транзит російського газу в ЄС через територію України.