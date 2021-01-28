Про це повідомляють #Букви.
Після сьогоднішньої заяви нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського про блокування його каналу на відеохостингом YouTube, інший підсанкційний діяч з так званої мережі Андрія Деркача, якого США називають російським агентом, колишній чиновник Генпрокуратури та посольства США в Україні Андрій Теліженко заявив про блокування його акаунту сервісами Google.
Теліженко закликав долучатися до його каналу в російській мережі Telegram, який, ймовірно, був щойно створений: на ньому лише 2 дюжини підписників і лише один допис – відео з виступом голови комітету з фінансів Сенату США Чака Грасслі, у якому він згадує про Теліженка.
Зауважимо, що експосадовець Андрій Теліженко активно підтримував колишнього президента США Дональда Трампа.
Та неодноразово проводив зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.
Також Теліженко запропонував долучатися до вже заблокованої мережі Parler, яка використовувалася для планування штурму Капітолія прихильниками Трампа 6 січня.
- Раніше #Букви детальніше розповідали, що відомо про Теліженка та причини його внесення до санкційного списку США.
- Днями Національний банк України попередив українські банки про ризики, пов’язані зі здійсненням фінансових операцій з народним депутатом Олександром Дубінським та іншими особами, яких уряд США вніс до санкційного списку.