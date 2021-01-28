Українські політичні діячі, що потрапили під санкції за втручання у вибори в США, продовжують розповідати на блокування їхніх акаунтів на різних міжнародних Інтернет-платформах.

Про це повідомляють #Букви.

Після сьогоднішньої заяви нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського про блокування його каналу на відеохостингом YouTube , інший підсанкційний діяч з так званої мережі Андрія Деркача, якого США називають російським агентом, колишній чиновник Генпрокуратури та посольства США в Україні Андрій Теліженко заявив про блокування його акаунту сервісами Google.



Теліженко закликав долучатися до його каналу в російській мережі Telegram , який, ймовірно, був щойно створений: на ньому лише 2 дюжини підписників і лише один допис – відео з виступом голови комітету з фінансів Сенату США Чака Грасслі, у якому він згадує про Теліженка.

Зауважимо, що експосадовець Андрій Теліженко активно підтримував колишнього президента США Дональда Трампа.

Та неодноразово проводив зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Також Теліженко запропонував долучатися до вже заблокованої мережі Parler , яка використовувалася для планування штурму Капітолія прихильниками Трампа 6 січня.