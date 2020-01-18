США переглянули політику щодо Ірану, прийнявши рішення ввести санкції щодо генерала КВІР Хасана Шавапура, відмовившись виводити війська і погодившись зустрітися з лідером Іраку для обговорення методів стримування агресії з боку сусідньої держави.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

Так, Державний департамент США вніс в санкційні списки бригадного генерала іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хасана Шавапура.

Приводом стали “грубі порушення” прав людини КВІР проти демонстрантів в місті Машар.

“У листопаді минулого року він був куратором розправи над 148 безпорадними іранцями в цьому регіоні”, – сказав спецпредставник Держдепу Брайан Хук.

Він пояснив, що накази силовим підрозділам в той час віддавав саме генерал Шавапур. Тоді військові вводили жорстокі репресії проти іранців, які вийшли на вулиці через різке підвищення цін на паливо.

Про правопорушення з боку генерала США дізналися по спеціально створеному каналу, на який надходили повідомлення від громадян Ірану. Всього Держдеп отримав близько 88 тисяч таких повідомлень.

З метою стримування агресії з боку Ірану, в Пентагоні вирішили не виводити американські війська з іракських баз.

“Зараз у нас немає планів щодо виведення військ з Іраку. Ми продовжуємо розмовляти з нашими іракськими парнерами. Ми всі хочемо бути друзями і партнерами суверенного і процвітаючого Іраку. Наша надія і наша мета зараз полягає в тому, щоб американські сили безпеки залишалися в регіоні, щоб надавати допомогу в забезпеченні безпеки і перетворенні Іраку в процвітаючу країну”, – заявив помічник міністра оборони США Джонатан Хоффман.

Також в Пентагоні зазначили, що американський контингент в Іраку – це “сили добра”, що дозволяють НАТО брати участь у виконанні місії по боротьбі з іранськими терористами.

На завершення, американська сторона планує зустріч лідера США Дональда Трампа з іракським лідером Бархамом Салехом на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі.

Якщо зустріч відбудеться, то це буде перша розмова Трампа і Салеха після ліквідації американськими силами іранського генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані в Тегерані 2 січня.

Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.