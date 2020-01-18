Про це повідомляють американські ЗМІ.
Так, Державний департамент США вніс в санкційні списки бригадного генерала іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хасана Шавапура.
Приводом стали “грубі порушення” прав людини КВІР проти демонстрантів в місті Машар.
“У листопаді минулого року він був куратором розправи над 148 безпорадними іранцями в цьому регіоні”, – сказав спецпредставник Держдепу Брайан Хук.
Він пояснив, що накази силовим підрозділам в той час віддавав саме генерал Шавапур. Тоді військові вводили жорстокі репресії проти іранців, які вийшли на вулиці через різке підвищення цін на паливо.
Про правопорушення з боку генерала США дізналися по спеціально створеному каналу, на який надходили повідомлення від громадян Ірану. Всього Держдеп отримав близько 88 тисяч таких повідомлень.
З метою стримування агресії з боку Ірану, в Пентагоні вирішили не виводити американські війська з іракських баз.
“Зараз у нас немає планів щодо виведення військ з Іраку. Ми продовжуємо розмовляти з нашими іракськими парнерами. Ми всі хочемо бути друзями і партнерами суверенного і процвітаючого Іраку. Наша надія і наша мета зараз полягає в тому, щоб американські сили безпеки залишалися в регіоні, щоб надавати допомогу в забезпеченні безпеки і перетворенні Іраку в процвітаючу країну”, – заявив помічник міністра оборони США Джонатан Хоффман.
Також в Пентагоні зазначили, що американський контингент в Іраку – це “сили добра”, що дозволяють НАТО брати участь у виконанні місії по боротьбі з іранськими терористами.
На завершення, американська сторона планує зустріч лідера США Дональда Трампа з іракським лідером Бархамом Салехом на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі.
Якщо зустріч відбудеться, то це буде перша розмова Трампа і Салеха після ліквідації американськими силами іранського генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані в Тегерані 2 січня.
Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Сполучених Штатів на авіабазі Аль-Асад в Іраку знали про заплановану атаку – це і дозволило їм піти в укриття за дві з половиною години до бомбардувань.