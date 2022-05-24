Про це повідомляє міжнарожний телеканал CNN із посиланням на очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
У ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі президентка Єврокомісії заявила, що санкції, запроваджені Сполученими Штатами, Євросоюзом та іншими країнами вичерпують ресурс військової машини Путіна.
Урсула фон дер Ляєн додала, що війна в України є не лише питанням виживання самої України, вона також ставить під сумнів глобальний порядок.
За словами голови Єврокомісії, держави, що виступили проти військової агресії, повинні зробити все необхідне, аби допомогти перемогти Росію, а також відіграти важливу роль у відбудові України.
Слід зазначити, що Всесвітній економічний форум стартував в понеділок, 23 травня, у Швейцарії.
- Раніше президентка Єврокомісії заявляла, що Євросоюз може використати заморожені активи РФ на відновлення України.
- Водночас, за словами Кулеби, зарано робити висновок, що в України є вся необхідна зброя.