Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції, які ввели США, Євросоюз та інші країни, є дієвими і вже вичерпують ресурси військової машини Путіна.

Про це повідомляє міжнарожний телеканал CNN із посиланням на очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

У ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі президентка Єврокомісії заявила, що санкції, запроваджені Сполученими Штатами, Євросоюзом та іншими країнами вичерпують ресурс військової машини Путіна.

Урсула фон дер Ляєн додала, що війна в України є не лише питанням виживання самої України, вона також ставить під сумнів глобальний порядок.

За словами голови Єврокомісії, держави, що виступили проти військової агресії, повинні зробити все необхідне, аби допомогти перемогти Росію, а також відіграти важливу роль у відбудові України.

Слід зазначити, що Всесвітній економічний форум стартував в понеділок, 23 травня, у Швейцарії.