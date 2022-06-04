Учасники щоп’ятничної онлайн-дискусії "ОПОРИ" "War Speeches" обговорили вплив санкцій на Росію та головні наративи, що поширювала країна-агресорка.

Про це йдеться в матеріалі громадянськовї мережі “ОПОРА”.

Аналітик “ОПОРИ” Олександр Неберикут наголосив, що зараз у протистоянні Росії є два фронти — військовий та санкційний. Бо йдеться про виснаження країни-агресорки для унеможливлення ведення нею війни.

“Очевидно, цього тижня, на мою особисту думку, перейдений такий своєрідний рубікон, якщо говорити про цю санкційну політику. У нас є шостий пакет санкцій”, — зазначив Неберикут.

За словами старшого аналітика “ОПОРИ” Олександра Клюжева, минулого тижня російська пропаганда просувала наративи, що нібито у РФ є великий потенціал адаптації до нових санкцій. Ключовою логікою було “десь убуває — десь прибуває”.

Також країна-агресорка почала з новою силою просувати тезу про те, що Україна нібито відмовилася від перемовин. Водночас росіяни наголошують, що мир можливий лише на їхніх умовах.

“Це, можна сказати, така візитна картка російської сторони, що вони, з одного боку, закликають до переговорів, а з іншого боку — наполягають на капітуляції й України”, — зауважив експерт.

Також він додав, що, з огляду на цю риторику, жодних перспектив для ведення переговорів, поки що в України немає.

“Різноголосся” щодо бачення майбутнього тимчасово окупованих територій, на думку Клюжева, є ознакою того, що РФ усе ще сподівається торгуватись, причому не з Україною, а з її західними партнерами.

Ще однією публічною темою РФ цього тижня стало розблокування портів. Водночас із самого початку Росія пішла в інформаційну атаку, заявивши, що відповідальність за блокаду начебто несе Україна. Київ зі свого боку повідомив, що вся відповідальність за це лежить на Росії, яка здійснює військову агресію.

Наукова редакторка “Вокс Україна” Ілона Сологуб наголосила, що санкції, які було введено, не діятимуть моментально, ефект від них буде як мінімум за декілька місяців.

Нові обмеження проти РФ, на думку Салогуб, є дійсно болючими. Це пов’язано, зокрема, з тим, що санкції торкнулися 2/3 нафти, яку Росія експортує до ЄС.

“А до ЄС Росія експортувала десь 40 % всього свого експорту. Ефект має й заборона страхування російських кораблів, що також впливає на зменшення транспортування нафти до інших країн, наприклад, до Індії”, — вважає редакторка.

Водночас світові ціни на нафту й далі зростають. Тому ЄС має вжити заходів, щоби не опинитися в ситуації, коли, продаючи менше нафти, Росія матиме високі доходи.

Експертка вважає, що наступним під санкції потрапить російський газ. Також, на думку Салогуб, буде посилено фінансові та торговельні санкції.