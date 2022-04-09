Австрійський канцлер Карл Нехаммер запевнив, що його країна посилюватиме санкційний тиск у межах Євросоюзу на РФ допоки Росія не припинить війну проти України.

Про це він сповістив під час спільного брифінгу лідерів України та Австрії.

Нехаммер зауважив, що 5 пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ “не буде останнім взагалі”, хоч і буде “потужнішим та точнішим” ніж попередні.

“Російські збройові заводи не отримуватимуть деталей для зброї. Без них не зможуть летіти дрони та створюватись зброя. Ми також намагаємось розширити санкції, вони повинні діяти проти тих, хто винен у цій війні. Ми розуміємо, що цих санкцій недостатньо, бо люди все ще гинуть, але ЄС хоче припинити цю війну”, – заявив Карл Нехаммер.

Також він додав, що Австрія докладає зусиль до того, аби були створені дієві гуманітарні коридори для евакуації людей із заблокованого російськими військовими Маріуполя.