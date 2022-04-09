Про це він сповістив під час спільного брифінгу лідерів України та Австрії.
Нехаммер зауважив, що 5 пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ “не буде останнім взагалі”, хоч і буде “потужнішим та точнішим” ніж попередні.
“Російські збройові заводи не отримуватимуть деталей для зброї. Без них не зможуть летіти дрони та створюватись зброя. Ми також намагаємось розширити санкції, вони повинні діяти проти тих, хто винен у цій війні. Ми розуміємо, що цих санкцій недостатньо, бо люди все ще гинуть, але ЄС хоче припинити цю війну”, – заявив Карл Нехаммер.
Також він додав, що Австрія докладає зусиль до того, аби були створені дієві гуманітарні коридори для евакуації людей із заблокованого російськими військовими Маріуполя.
- Нагадаємо, Віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський назвав неможливою співпрацю з Угорщиною доки прем’єр-міністр Віктор Орбан не змінить свою позицію щодо війни РФ проти України.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня прибув до Києва для зустрічі з Президентом України Володимир Зеленським.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель та прем’єр Словаччини Едуард Геґер 8 квітня відвідали звільнену від російських військових Бучу, що на Київщині.