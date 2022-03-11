Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден видав указ, яким заборонив експорт, продаж і постачання готівкових доларів у Російську Федерацію.

Про це йдеться на офіційному сайті Білого дому.

Згідно з цим указом, у майбутньому США зможе накладати обмеження на інвестиції в будь-який сектор російської економіки.

Також забороняється імпорт до Сполучених Штатів риби, морепродуктів та продуктів із них, алкогольних напоїв, непромислових алмазів та будь-яких інших продуктів із Російської Федерації.

У своєму зверненні Байден сказав, що це позбавить Росію понад $1 мільярда експортних доходів і гарантує, що громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна проти України. Водночас Сполучені Штати зберігають за собою право вводити додаткові заборони на імпорт у разі потреби.