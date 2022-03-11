Про це йдеться на офіційному сайті Білого дому.
Згідно з цим указом, у майбутньому США зможе накладати обмеження на інвестиції в будь-який сектор російської економіки.
Також забороняється імпорт до Сполучених Штатів риби, морепродуктів та продуктів із них, алкогольних напоїв, непромислових алмазів та будь-яких інших продуктів із Російської Федерації.
У своєму зверненні Байден сказав, що це позбавить Росію понад $1 мільярда експортних доходів і гарантує, що громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна проти України. Водночас Сполучені Штати зберігають за собою право вводити додаткові заборони на імпорт у разі потреби.
- Раніше Кремль звинуватив Сполучені Штати в оголошенні Росії економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та енергоносіїв.
- Нагадаємо, центробанк Російської Федерації заборонив продаж валюти у касах банків. Також наразі з депозитів можна зняти лише долари сумою до 10 тисяч. Відповідні зміни діятимуть від сьогодні і до 9 вересня 2022 року.
- У деяких пунктах обміну валют у Москві долар коштує 190 рублів. Варто зазначити, що за день до початку повномасштабного вторгнення РФ до України курс долара ще становив 80 рублів за долар.