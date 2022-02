Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Водночас голова Європейської Ради зазначив, що наразі не йдеться про превентивні санкції. Натомість запевнив, що в ЄС відреагують та ухвалять рішення щодо санкцій, “якщо що-небудь станеться”. Також Шарль Мішель зауважив, що підготовлений пакет санкцій не буде оголошений заздалегідь.

LIVE NOW – follow my speech at the Munich Security Conference #MSC2022 @MunSecConf https://t.co/BdImECgbsq

— Charles Michel (@eucopresident) February 20, 2022