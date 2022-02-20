В Європейському Союзі готові до будь-якого можливого розвитку подій на тлі загроз з боку Російської Федерації, водночас продовжують сподіватись на дипломатичний шлях розв'язання питання.

Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

“Ми хочемо бути готовими до будь-яких можливих сценаріїв, але бажаємо використовувати будь-які можливі засоби на дипломатичному рівні, навіть якщо шанси малі”, – наголосив Шарль Мішель.

Водночас голова Європейської Ради зазначив, що наразі не йдеться про превентивні санкції. Натомість запевнив, що в ЄС відреагують та ухвалять рішення щодо санкцій, “якщо що-небудь станеться”. Також Шарль Мішель зауважив, що підготовлений пакет санкцій не буде оголошений заздалегідь.

LIVE NOW – follow my speech at the Munich Security Conference #MSC2022 @MunSecConf https://t.co/BdImECgbsq — Charles Michel (@eucopresident) February 20, 2022

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Раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та обговорив ситуацію з мирного врегулювання на Донбасі.