Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
“Ми хочемо бути готовими до будь-яких можливих сценаріїв, але бажаємо використовувати будь-які можливі засоби на дипломатичному рівні, навіть якщо шанси малі”, – наголосив Шарль Мішель.
Водночас голова Європейської Ради зазначив, що наразі не йдеться про превентивні санкції. Натомість запевнив, що в ЄС відреагують та ухвалять рішення щодо санкцій, “якщо що-небудь станеться”. Також Шарль Мішель зауважив, що підготовлений пакет санкцій не буде оголошений заздалегідь.
LIVE NOW – follow my speech at the Munich Security Conference #MSC2022 @MunSecConf https://t.co/BdImECgbsq
— Charles Michel (@eucopresident) February 20, 2022
Читайте також: Гачок для Путіна: чому санкції для Росії все-таки небезпечні
Читайте також:
Гачок для Путіна: чому санкції для Росії все-таки небезпечні
Раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та обговорив ситуацію з мирного врегулювання на Донбасі.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії Кремля свідчать про планування “найбільшої війни в Європі з 1945 року”. Британський політик закликав до розуміння, що війна може бути “кривавою і затяжною” для обох сторін.
- Своєю чергою, очільниця міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що вторгнення Росії в Україну може стати не останнім зазіханням Путіна на чужі території.
- Політичний експерт Євген Магда вважає, що агресивні дії Росії щодо України, її вимоги “гарантій безпеки” поставили перед США та їх союзниками питання про ефективні санкції проти Кремля. Санкції – один з елементів міжнародної політики, який дозволяє продемонструвати позицію, але не оголошувати війну. І в цьому – у наявності позиції – їхня особливість.
- Раніше стало відомо, що Велика Британія погодила з країнами-партнерами “Великої сімки” (G7) та Європейським союзом санкції проти РФ у разі її вторгнення на українські території.
- Також стало відомо, що Канада вже підготувала проти Росії новий пакет санкцій. Його запровадять негайно, якщо Росія почне вторгнення до України.