Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні після запровадження санкцій не залишилося жодного “злодія у законі”.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання.

Зокрема, сьогодні відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, в рамках якого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував про виконання санкцій проти “злодіїв у законі”.

“Сьогодні ми від нашої поліції отримали такий звіт. На початку року в Україні знаходилося 34 людини, які мали статус “злодія у законі”. Сьогодні у нас таких людей нема. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17. Сьогодні жодного злочинці, який є під цими атрибутами, у нашій країні немає”, – заявив Данілов

Також секретар РНБО заявив, що зменшується кількість кримінальних авторитетів. Вони добровільно залишають територію України, а ще 33 – перебувають під слідством.