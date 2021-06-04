Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання.
Зокрема, сьогодні відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, в рамках якого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував про виконання санкцій проти “злодіїв у законі”.
“Сьогодні ми від нашої поліції отримали такий звіт. На початку року в Україні знаходилося 34 людини, які мали статус “злодія у законі”. Сьогодні у нас таких людей нема. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17. Сьогодні жодного злочинці, який є під цими атрибутами, у нашій країні немає”, – заявив Данілов
Також секретар РНБО заявив, що зменшується кількість кримінальних авторитетів. Вони добровільно залишають територію України, а ще 33 – перебувають під слідством.
- 14 травня, після ухвалення закону про “злодіїв у законі” Україна застосувала персональні санкції проти 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі. Більшість з них знаходиться за межами держави. Водночас на волі тоді перебувало лише 17 осіб.