Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Він закликав світових лідерів до максимальних санкцій проти РФ, допомогти Україні відновитися після війни та порушив питання світового голоду, який використовують як зброю.

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Володимир Зеленський наголосив, що якщо у світі пануватиме груба сила, то вона не буде дискутувати на форумах та намагатися розв’язати питання разом. Росія показує, що її метою є підкорення України та вбивства мирних жителів. Це свідчить про те, що груба сила зацікавлена у підкоренні, а не співпраці.

Українські захисники зупинили російську армію ціною важких боїв, тисяч життів, а зараз окупантів відтісняють з нашої землі. Президент запитав, чи довелося б робити це, якби ще минулого року до України прислухалися та застосували весь спектр санкцій, здатний “збити з ніг будь-якого агресора”.

“Впевнений, що відповідь ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були б превентивними, а не реакцією”, — додав Зеленський.

На його думку, будь-яка реакція на масовий голод є запізнілою за замовчуванням, оскільки таке треба зупиняти лише превентивно. Тому президент запропонував створити організацію відповідальних демократичних країн-експортерів продовольства.

Спільнота буде орієнтуватися на права людини та глобальні правила торгівлі. У людства має бути страховка від голоду, а Україна готова надати майданчик для роботи такої організації.

Володимир Зеленський закликав країни запровадити ембарго на російську нафту. Також він наголосив на необхідності блокування всіх без винятку банків РФ, відмовитися від IT-сектору та припинити торгівлю з агресором.

“Не чекайте фатальних пострілів, не чекайте використання Росією спеціальної зброї – хімічної, біологічної, ядерної. Не створюйте в агресора враження ніби світ не чинитиме достатнього опору, захищайте одразу по-максимуму свободу”, — заявив президент.

Український лідер підкреслив, що активи РФ, розкидані за різними юрисдикціями, треба знайти, заарештувати чи заморозити. Після чого їх треба скерувати до спеціального фонду, з якого всі, хто постраждав у цій війні, зможуть отримати компенсації.

Україна пропонує компаніям долучитися до післявоєнної відбудови, а тим, які залишили російський ринок — продовжити працювати в нашій державі. Обсяг робіт після війни буде колосальний, бо треба відновлювати цілі міста та галузі. Тому Зеленський запропонував кожній з країн-партнерів або компаніям-партнерам взяти шефство над тим чи іншим регіоном, містом, громадою або галуззю.

Велика Британія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб’єкти вже обрали для себе конкретні напрямки. Президент висловив сподівання, що пропозиції будуть готові до конференції в Лугано, яка мине в липні.

Україна пропонує створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє всім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату”, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що його пропозиції направлені на боротьбу зі світовим голодом, бідністю, відчаєм та хаосом. Війна призводить до всього вищезазначеного не тільки в Україні, а й по всьому світу, що є свідченням агресії Росії.