Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ зможе завершити війну лише шляхом укладення з Україною угоди, а від її умов залежатиме, чи буде Захід знімати санкції.

Про це повідомляє німецький журнал Stern.

За його словами, президент РФ Володимир Путін очікує, що зможе розширити російські кордони шляхом окупації й диктувати свої умови, проте ні українці, ні союзники цього не допустять. І нинішня мета країн заходу – спинити збройну агресію Росії та захистити територіальну цілісність України.