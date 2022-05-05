Про це повідомляє німецький журнал Stern.
За його словами, президент РФ Володимир Путін очікує, що зможе розширити російські кордони шляхом окупації й диктувати свої умови, проте ні українці, ні союзники цього не допустять. І нинішня мета країн заходу – спинити збройну агресію Росії та захистити територіальну цілісність України.
“Путін передбачає мир, продиктований над головами українців. Але йому доведеться піти на угоду з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції тільки за згоди України. Не думаю, що багато хто в Кремлі це зрозумів”, – заявив Олаф Шольц.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився відвідувати Україну, адже у квітні Київ не прийняв президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.