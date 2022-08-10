Про це йдеться у новому дослідженні Київської школи економіки.
Вплив санкцій на російську економіку у довгостроковій перспективі буде тільки зростати, оскільки прогнозується обмеження експорту енергоносіїв агресора.
Нині ж падіння економіки РФ за 2022 рік зазнало коригування з 10-30% до 6-9,5%, річна інфляція скоротилася з прогнозованих 20% до 12-15%.
Головною причиною таких змін є високі ціни на ринку енергоносіїв, зазначили у KSE.
Вплив санкцій вже здійснив серйозні зміни в економіці в середині країни. Так, скорочення виробництва автомобілів у РФ за червень становило 62% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А промислове виробництво у червні впало на 1,8% у порівнянні з тим самим періодом 2021 року.
Водночас основні санкції, що стосуються російського енергетичного сектору ще не набули чинності. Так, 5 грудня набудуть чинності санкцій на експорт російської морської нафти до Євросоюзу, а 5 лютого 2023 року – російських нафтопродуктів.
Так, після введення у дію всіх європейських санкцій у нафтогазовому секторі очікується скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв на 40%.
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