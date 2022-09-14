Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові наголосила на підтримці Європейським Союзом України та детально окреслила плани щодо управління внутрішніми витратами на протистояння України з Росією.

Про це повідомляє The New York Times.

Одягнена в жовто-блакитне вбрання під кольори українського прапора Урсула фон дер Ляєн назвала широкомасштабне вторгнення Росії в Україну війною проти Європи.

“Це не лише війна, розв’язана Росією проти України. Це війна з нашою енергетикою, війна з нашою економікою, з нашими цінностями й війна з нашим майбутнім”, – сказала президентка Європейської комісії.

Під час виступу виступила зі своїм щорічним посланням про стан Європейського Союзу в Європейському парламенті в Страсбурзі Урсула фон дер Ляєн заявила про рішучість щодо санкції проти РФ попри економічні проблеми, які завдає країна-агресорка. Таким чином вона прагнула розвіяти припущення про те, що блок з 27 країн розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Росія використала свої постачання природного газу до Європи, щоб покарати блок за підтримку України, перекривши кран і змусивши європейські країни шукати альтернативні джерела палива. Криза підняла ціни на енергію до рекордного рівня, а споживачі та підприємства зіткнулися з надвисокими рахунками.

“Я хочу чітко пояснити — санкції залишаються. Настав час для нас, щоб продемонструвати рішучість, а не спокій”, – сказала президентка Європейської комісії.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла виділити 100 мільйонів євро на відновлення українських шкіл. Також вона оголосила про політику, яка намагається зблизити Україну з ЄС, включно з розширенням зони безоплатного роумінгу на Україну та наданням країні доступу до єдиного ринку товарів і послуг.

Президентка Єврокомісії присвятила більшу частину своєї промови енергетичній кризі й наголосили на тому, що місяці, які чекають попереду, будуть непростими. Проте вона додала: “Я стою тут з переконанням, що завдяки мужності та солідарності Путін зазнає поразки, а Європа переможе”.