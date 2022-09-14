Про це повідомляє The New York Times.
Одягнена в жовто-блакитне вбрання під кольори українського прапора Урсула фон дер Ляєн назвала широкомасштабне вторгнення Росії в Україну війною проти Європи.
“Це не лише війна, розв’язана Росією проти України. Це війна з нашою енергетикою, війна з нашою економікою, з нашими цінностями й війна з нашим майбутнім”, – сказала президентка Європейської комісії.
Під час виступу виступила зі своїм щорічним посланням про стан Європейського Союзу в Європейському парламенті в Страсбурзі Урсула фон дер Ляєн заявила про рішучість щодо санкції проти РФ попри економічні проблеми, які завдає країна-агресорка. Таким чином вона прагнула розвіяти припущення про те, що блок з 27 країн розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії.
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Росія використала свої постачання природного газу до Європи, щоб покарати блок за підтримку України, перекривши кран і змусивши європейські країни шукати альтернативні джерела палива. Криза підняла ціни на енергію до рекордного рівня, а споживачі та підприємства зіткнулися з надвисокими рахунками.
“Я хочу чітко пояснити — санкції залишаються. Настав час для нас, щоб продемонструвати рішучість, а не спокій”, – сказала президентка Європейської комісії.
Крім того, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла виділити 100 мільйонів євро на відновлення українських шкіл. Також вона оголосила про політику, яка намагається зблизити Україну з ЄС, включно з розширенням зони безоплатного роумінгу на Україну та наданням країні доступу до єдиного ринку товарів і послуг.
Президентка Єврокомісії присвятила більшу частину своєї промови енергетичній кризі й наголосили на тому, що місяці, які чекають попереду, будуть непростими. Проте вона додала: “Я стою тут з переконанням, що завдяки мужності та солідарності Путін зазнає поразки, а Європа переможе”.
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- Європейська комісія виділить 100 мільйонів євро для відбудови 74 українських шкіл, зруйнованих чи пошкоджених внаслідок повномасштабної агресії РФ.
- Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС запропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги.