Про це пише американське видання The New York Times.
Найсуворіші санкції США можуть спричинити потужні інфляційні процеси, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. У виданні зауважують, що справді завдасть болю громадянам Росії – від мільярдерів до середнього класу.
“Якщо адміністрація президента США Байдена виконає погрозу щодо введення санкцій проти великих російських банків, це позначиться на всій економіці РФ. Це безперечно вплине на звичайних росіян”, – наголосив колишній чиновник з питань Європи та РФ в управлінні Держдепу із санкційної політики Едвард Фішман.
Зазначається, що попередні санкції Заходу були хірургічно точними та стосувалися елітного прошарку росіян, близького до Кремля, наразі підхід буде іншим.
Вашингтон сподівається завдати “удару кувалдою” по опорах російської фінансової системи. Ймовірні санкції припинять іноземне кредитування, продаж російських суверенних облігацій, експорт у РФ технологій для критично важливих галузей. Окрім цього, санкції скерують на активи оточення Путіна.
Журналісти видання також наголошують, що збитки російській економіці можуть бути завдані ударом по найбільших держбанках і держфонду прямих інвестицій. Відповідно, для пересічних громадян РФ це спричинить підвищення вартість продуктів та одягу. Окрім цього, це призведе до відчутного знецінення пенсій та заощаджень внаслідок обвалу рубля та ринків.
Водночас офіційні особи у США зазначають, що поки що в адміністрації Байдена не планують атакувати нафтогазову експортну галузь, оскільки це може призвести до зростання цін на бензин для американців і до розколу з європейськими союзниками.
- Нагадаємо, на тлі можливого вторгнення Росії в Україну західні уряди погрожують Кремлю небаченими раніше санкціями. Проте з-поміж усіх попереджень про наслідки викликати страх у Москви може тільки одне – відключення від глобальної банківської системи SWIFT.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що введення санкцій проти особисто президента Володимира Путіна не зашкодить йому. Він додав, що такий крок з боку Сполучених Штатів Америки буде “політично руйнівним”.
- Окрім цього, Путін може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України. Сенатори-демократи передбачили таку можливість в альтернативному санкційному законопроєкті.
- Також стало відомо, що у разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.