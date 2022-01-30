Жорсткі санкції, котрі Сполучені Штати Америки погрожують запровадити проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну, кардинально змінять повсякденне життя росіян.

Про це пише американське видання The New York Times.

Найсуворіші санкції США можуть спричинити потужні інфляційні процеси, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. У виданні зауважують, що справді завдасть болю громадянам Росії – від мільярдерів до середнього класу.

“Якщо адміністрація президента США Байдена виконає погрозу щодо введення санкцій проти великих російських банків, це позначиться на всій економіці РФ. Це безперечно вплине на звичайних росіян”, – наголосив колишній чиновник з питань Європи та РФ в управлінні Держдепу із санкційної політики Едвард Фішман.

Зазначається, що попередні санкції Заходу були хірургічно точними та стосувалися елітного прошарку росіян, близького до Кремля, наразі підхід буде іншим.

Вашингтон сподівається завдати “удару кувалдою” по опорах російської фінансової системи. Ймовірні санкції припинять іноземне кредитування, продаж російських суверенних облігацій, експорт у РФ технологій для критично важливих галузей. Окрім цього, санкції скерують на активи оточення Путіна.

Журналісти видання також наголошують, що збитки російській економіці можуть бути завдані ударом по найбільших держбанках і держфонду прямих інвестицій. Відповідно, для пересічних громадян РФ це спричинить підвищення вартість продуктів та одягу. Окрім цього, це призведе до відчутного знецінення пенсій та заощаджень внаслідок обвалу рубля та ринків.

Водночас офіційні особи у США зазначають, що поки що в адміністрації Байдена не планують атакувати нафтогазову експортну галузь, оскільки це може призвести до зростання цін на бензин для американців і до розколу з європейськими союзниками.