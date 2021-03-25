Covid-19 Україна

оновлено 25.03.2021 о 13:02

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Санлікар Ляшко, який підхопив COVID-19 після вакцинації, одужав

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який підхопив коронавірус на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield, одужав.

Четвер, 25 березня 2021, 13:48

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Ляшко зазначив, що він вже повернувся до роботи. Перебіг хвороби був легкий, без ускладнень.

“Відповідно до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно!” – додав він.

За його словами, навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все рівно хвороба протікає легше.

Нагадаємо, Ляшко заразився коронавірусом 15 березня.

Теги: COVID-19, вакцина проти коронавірусу, вакцинація, Віктор Ляшко

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