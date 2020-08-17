Про це Ляшко повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24”.
“Якщо ми будемо відзначати перевищення: 50% території буде в червоній зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів”, – сказав Ляшко.
Проте, за словами Ляшка, наразі говорити про перенесення виборів зарано, адже важко спрогнозувати ситуацію з поширенням коронавірусу. Висновки можна буде зробити на початку жовтня.
- В Україні за 16 серпня зафіксовано 1 464 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- 17 серпня в Києві трохи посилюють карантин. Причина – зростання кількості випадків захворювань COVID-19.