Державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що питання про перенесення місцевих виборів буде розглядатись у тому разі, якщо більше 50% території України опиниться у "червоній" зоні карантину.

Про це Ляшко повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Якщо ми будемо відзначати перевищення: 50% території буде в червоній зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів”, – сказав Ляшко.

Проте, за словами Ляшка, наразі говорити про перенесення виборів зарано, адже важко спрогнозувати ситуацію з поширенням коронавірусу. Висновки можна буде зробити на початку жовтня.