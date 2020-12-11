Про це розповів в інтерв’ю ТСН заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, цьому має сприяти, насамперед, вакцинація населення. Крім того, потрібно враховувати сезонність вірусу.
“Орієнтовно, я вважаю, що вже з травня 2021 року в нас буде вже такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Але цьому сприятиме і сезонність вірусу. Я думаю, що ми будемо бачити чітку сезонність, і в весняно-літній період коронавірус зменшить свою агресивність і циркуляцію”, – наголосив Ляшко.
Він уточнив, що в зазначений період в Україні з’явиться вакцина, і поступово у людей буде формуватися імунітет до цього захворювання.
“І плюс з’явиться вакцина, і з кожним днем, з кожним місяцем все більше людей будуть робити щеплення проти коронавірусної хвороби і формувати імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу”, – зазначив Ляшко.
- За минулу добу, 10 грудня, в Україні виявили 13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.