В Україні епідемія коронавірусу COVID-19, а відповідно і карантин, ймовірно, підуть на спад у травні 2021 року.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, цьому має сприяти, насамперед, вакцинація населення. Крім того, потрібно враховувати сезонність вірусу.

“Орієнтовно, я вважаю, що вже з травня 2021 року в нас буде вже такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Але цьому сприятиме і сезонність вірусу. Я думаю, що ми будемо бачити чітку сезонність, і в весняно-літній період коронавірус зменшить свою агресивність і циркуляцію”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що в зазначений період в Україні з’явиться вакцина, і поступово у людей буде формуватися імунітет до цього захворювання.

“І плюс з’явиться вакцина, і з кожним днем, з кожним місяцем все більше людей будуть робити щеплення проти коронавірусної хвороби і формувати імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу”, – зазначив Ляшко.