Про це йдеться в пресрелізі Sanofi.

Компанія буде використовувати результати попередньої роботи по розробці вакцини проти SARS. Такі дослідження, зокрема, вела Protein Sciences, придбана Sanofi у 2017 році.

COVID-19 належить до сімейства коронавірусів, які можуть викликати респіраторні захворювання. В кінці 2002 року з’явився коронавірус SARS (важкий гострий респіраторний синдром), а потім до 2004 року він практично зник.

Sanofi буде використовувати свою платформу рекомбінантних ДНК для виробництва нової вакцини проти коронавируса 2019 року. Рекомбінантна технологія дає точне генетичне збіг з білками, виявленими на поверхні вірусу. Послідовність ДНК, що кодує цей антиген, буде об’єднана в ДНК платформи експресії бакуловірусів, яка є основою ліцензованого рекомбінантного продукту грипу Sanofi, і буде використовуватися для швидкого виробництва великих кількостей антигену коронавируса, який буде створений для стимулювання імунної системи для захисту від вірус.

За словами глави підрозділу по розробці вакцин Sanofi Девіда Лева, тестування вакцини на людях почнеться через рік-півтора.