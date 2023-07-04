Джерело: Санта Дімопулос в Instagram

Дімопулос привітала свою подругу, Лоліту Османову, в Instagram:

“З днем народження, прекрасна Лоліто. Нехай збудуться всі твої бажання”.

Потім співачка прийшла на святкування дня народження Османової, яке проходило в одному із ресторанів у Монако. Як відомо, Дімопулос із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешкає в Монако. При цьому каже, що пам’ятає про Україну.