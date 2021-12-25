Звернення розміщено на сторінці ВООЗ у Twitter.

Марія Ван Керкхове повідомила, що, за даними ВООЗ,  у низці країн послабили карантинні заходи – аби Санта Клаус змін долетіти до малечі на літаку.

“Можу вам сказати вам, що Санта-Клаус має імунітет від цього вірусу.Він нам розповів, що справи у нього ідуть добре, і що він – дуже зайнятий”, – заспокоїла дітей співробітниц ВООЗ.