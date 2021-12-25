Керівниця технічної групи підрозділу з надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове записала у Twitter різдвяне привітання. У ньому вона запевнила, що Санта Клаус має гарне здоров’я і прийде до всіх діток.

Звернення розміщено на сторінці ВООЗ у Twitter.

If a child in your life is worried that #SantaClaus 🎅 might not be able to travel and deliver presents 🎁 due to #COVID19, Dr @mvankerkhove can provide reassurance: Santa Claus is immune. pic.twitter.com/X9LpUneMvZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 24, 2021

Марія Ван Керкхове повідомила, що, за даними ВООЗ, у низці країн послабили карантинні заходи – аби Санта Клаус змін долетіти до малечі на літаку.

“Можу вам сказати вам, що Санта-Клаус має імунітет від цього вірусу.Він нам розповів, що справи у нього ідуть добре, і що він – дуже зайнятий”, – заспокоїла дітей співробітниц ВООЗ.