Санта Клаус, який вилетів перед Різдвом з Північного полюса, в рамках світового турне роздав жителям планети 7,5 мільярда подарунків, після чого повернувся додому.

Про це повідомляє проєкт Командування військово-космічної оборони Північної Америки (NORAD), який щороку веде трансляцію “новорічної подорожі” Санти в реальному часі.

Санта повернувся на Північний полюс через добу, після початку роботи. За час своєї подорожі він пролетів безліч країн.

“Санта повернувся додому, він прибув на Північний полюс”, – йдеться в повідомленні.

Останньою зупинкою на його шляху додому стали Гаваї. В цілому у різдвяну ніч зимовий чарівник роздав понад 7,5 млрд подарунків. Його санчата пролетіли також і над територією України.

Проєкт NORAD Santa Tracker розпочався ще в 1955 році, після того, як в рекламі був неправильно зазначений номер телефона, за яким діти могли зв’язатися з Сантою. Номер телефона в рекламі виявився номером головнокомандувача чинного тоді континентального командування ППО (CONAD).

Після численних дзвінків дітей полковник Гарі Шоуп, який виконував свої обов’язки тієї ночі, звернувся до підлеглих з проханням надавати дітям “поточне місцеперебування Санти”.

Це поклало початок щорічній традиції, яку в 1958 році взяла під свій контроль служба NORAD. Сьогодні NORAD підтримує цю традицію за допомогою команди волонтерів, до якої входять як військові, так і цивільні особи.