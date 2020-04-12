Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню LB.ua.
Так, відповідаючи на запитання, чи неминуча друга хвиля захворюваності на коронавірус, Ляшко заявив:
“Не можу сказати. Але, думаю, до жовтня всі країни вже будуть підготовлені зовсім інакше. Чому я кажу про жовтень – на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно”.
Ляшко уточнив, що подальший розвиток подій залежить від того, як вірус мутуватиме і як з цими мутаціями впорається імунітет людини.
“Потрібно подивитися, як вірус буде мутувати, і як імунітет з цими мутаціями справлятися. Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу і мутації не будуть спричиняти хворобу, – це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде призводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях”, – наголосив він.
При цьому Ляшко розраховує, що все-таки буде винайдена вакцина або препарати для лікування захворювання.
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- Віктор Ляшко заявив, що пік захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 17 квітня.