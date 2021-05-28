Про це повідомили у пресслужбі САП.
У п’ятницю, 28 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом.
САП вимагає визнати квартиру народного депутата необґрунтованим активом і стягнути її в дохід держави. Ім’я нардепа відомство не називає, однак зазначає, що під час розслідування було враховано матеріали ЗМІ.
Напередодні проєкт “Схеми: корупція в деталях” повідомляв, що у червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за 4 млн гривень і одразу придбав нове житло — квартиру в елітній новобудові на Печерську “Бульвар фонтанів” і два паркомісця.
Нова оселя обійшлася понад 7,6 млн гривень.
Походження 3 млн гривень, які було необхідно доплатити за нову квартиру, Волинець в декларації не відбив. У коментарі журналістам він зазначив, що грошима допомогла “жінка, з якою він проживає”. Цивільну дружину і її активи депутат не відбив у декларації, хоча мала б.
Інформацію про те, що в повідомленні САП йдеться саме про Волинця, агентству “Інтерфакс-Україна” підтвердили інформовані джерела.
Тепер нардеп, ймовірно, матиме доводити законність походження коштів у судовому процесі.
“У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави”, — зазначили в САП.
- Днями стало відомо, що САП хоче конфіскувати у нардепа “ОПЗЖ” Іллі Киви 1,2 млн гривень, нібито зароблених на оренді жомової ями.