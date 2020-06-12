Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У п’ятницю, 12 червня, детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт надання неправомірної вигоди в розмірі 6 млн доларів для керівництва НАБУ та керівника САП — Назара Холодницького.

Зазначено, що хабар надав неназваний “ексвисокопосадовцем попередньої влади”. Посередником при цьому виступили його “права рука” (чиновник Управління Державної фіскальної служби) та інші особи.

За даними НАБУ, хабар надавалася за прийняття рішення про закриття кримінальної справи, в якому зазначеній особі повідомлено про підозру у привласненні або розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ) та відмиванні доходів (ч. 3 ст. 209 ККУ), скоєних в особливо великих розмірах або організованою групою.

“На даний час детективами Національного бюро проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій осіб, що надавали неправомірну вигоду. Попередньо дії затриманих кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України. Деталі — згодом”, — зазначили в САП.

За інформацією джерел #Букв, наразі правоохоронцями у справі затримано троє осіб. Імена затриманих не розголошуються.

Також джерела видання повідомили, хабар для керівництва НАБУ та САП був переданий за закриття однієї зі справ щодо Миколи Злочевського.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.

В листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.