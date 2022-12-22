Про це повідомляє пресслужба САП.

“Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного народного депутата України (IX скликання) у спробі підкупу патрульних поліціянтів за “150 тисяч”, — йдеться в повідомленні.

Нагадується, що в серпні 2021 Трухін запропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП.

7 вересня 2022 року йому повідомлено про підозру, а 28 вересня завершено слідство та відкрито матеріали стороні захисту на ознайомлення.

Ймовірне покарання передбачатиме штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

У своєму повідомленні САП не називає імені народного депутата. Проте названі факти свідчать про те, що йдеться про Олександра Трухіна.

Справа Трухіна: що передувало?

Аварія з участю автівки нардепа від партії “Слуга народу” Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, автомобіль Audi, яким керував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. У повідомленнях також мовилося, що водій та пасажири Audi були в стані алкогольного сп’яніння.

Сам факт ДТП за участю Лучі підтвердили в УАФ. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких двоє дітей, голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Пізніше новину про ДТП одразу опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів без пояснень почали видаляти або ж змінювати публікації таким чином, що згадок про Трухіна не залишалося. Зокрема, так зробили понад 30 всеукраїнських ЗМІ.

Натомість згодом народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін заявив, що не причетний до ситуації з видаленням новин з видань. За словами Трухіна, він знає, хто влаштував провокацію з видаленням новин про ДТП, але не озвучив конкретні прізвища. Проте Трухін відмовився коментувати деталі аварії й хід розслідування, аргументувавши це тим, що йому заборонили адвокати й слідчі.

Зазначимо, що Трухін впродовж десяти днів не давав публічних коментарів стосовно ДТП, яка сталася за його участі 23 серпня в Дарницькому районі Києва. Однак пізніше він порушив мовчання й розповів свою версію подій. Нардеп підтвердив, що був на місці аварії й не планував цього приховувати. За його словами, під час інциденту він сильно вдарився головою. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз.

Трухін запевнив, що водії всіх транспортних засобів пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування.

29 серпня в етері телеканалу Kyiv LIVE показали сюжет з місця ДТП за участю Трухіна, автор відео стверджує, що “за словами потерпілих, аварію спровокував Трухін”​. Сам нардеп з’являється у кадрі, однак його коментарів у сюжеті немає.

Пізніше канал видалив свій сюжет без пояснень, але журналіст Олексій Братущак зміг знайти ролик за допомогою сервісу Megogo й опублікував його у Facebook. Наразі це єдине відео, яке є у відкритому доступі та яке є доказом, що народний депутат Трухін був на місці аварії.

Народний депутат Олександр Трухін після скоєної ДТП на Бориспільському шосе під Києвом намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Коли почали з’ясовувати, хто був за кермом Audi A8, що скоїла ДТП, чоловік, схожий на нардепа Трухіна, почав говорити, що йому треба встигнути на засідання Верховної Ради, де депутати голосують за Кримську платформу. Чоловік почав вмовляти поліціянта відпустити його:

“Давай я тихенько в ліс піду”, “Потім знайдемося, я тобі віддячу”, а також обіцяв “замовити за Петрика слівце перед Денисом” (Денис Монастирський, голова МВС – ред.).

Окрім того, нардеп запропонував принести з багажника спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тисяч, але не зазначив конкретну грошову одиницю.