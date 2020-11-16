Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувачення колишньому міністру інфраструктури Володимирові Омеляну. Його звинувачують у незаконних діях, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба САП.

“16 листопада 2020 року за участю прокурора САП у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті та фактично його розпочала.

“Так, на засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акта. Після чого судом оголошено перерву до 18 листопада 2020 року”, – зазначено в повідомленні.

За версією слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету, і змінювати його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У 2018 році через зменшення адміністративного збору бюджет отримав тільки 173,1 млн замість очікуваних 203,5 млн гривень.

Омеляна обвинувачують за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу – видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону.

Колишній міністр не вважає себе винним і заперечував, що адміністративний збір є джерелом доходів держбюджету.

9 листопада справу Омеляна відправили в суд.