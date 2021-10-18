Про це повідомляє пресслужба САП.

Як відомо, сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо колишнього очільника Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення портових зборів.

Зокрема, суд виправдав Омеляна та спростував звинувачення прокуратури. Однак САП анонсувала оскарження виправдального вироку.

“Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції”, – йдеться у повідомленні.

Справа про портовий збір

16 листопада 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувачення колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Його звинуватили у незаконних діях, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн гривень.

За версією слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету, і змінювати його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У 2018 році через зменшення адміністративного збору бюджет отримав тільки 173,1 млн грн замість очікуваних 203,5 млн гривень.

Омеляна обвинувачували за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу – видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону.