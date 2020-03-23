Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу проти Кабінету міністрів Олексія Гончарука за ніби заборону експорту медичних масок.

Про це повідомляє прес–служба САП в Facebook.

Уточнюється, що головою САП Назаром Холодницьким було зареєстровано справу після оприлюднення інформації, що 8 лютого і 31 січня 2020 го року секретар РНБО Олексій Данилов просив тодішнього голову уряду Олексія Гончарука обмежити експерт продукції, пов’язаної з поширенням атипового коронавірусу.

При цьому звернення Данилова було проігнороване Кабміном.

Відзначається, що 23-го березня дані про можливий злочин було внесено до реєстру.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.