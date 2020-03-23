Про це повідомляє прес–служба САП в Facebook.
Уточнюється, що головою САП Назаром Холодницьким було зареєстровано справу після оприлюднення інформації, що 8 лютого і 31 січня 2020 го року секретар РНБО Олексій Данилов просив тодішнього голову уряду Олексія Гончарука обмежити експерт продукції, пов’язаної з поширенням атипового коронавірусу.
При цьому звернення Данилова було проігнороване Кабміном.
Відзначається, що 23-го березня дані про можливий злочин було внесено до реєстру.
Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.