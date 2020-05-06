Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки за заявою колишнього прокурора Андрія Шевченка.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на джерела.

Зокрема, колишній прокурор Андрій Шевченко подав дві заяви до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо можливих злочинів, вчинених колишнім керівником Офісу генпрокурора Русланом Рябошапкою і його заступником Віталієм Касько.

Крім того, за даними видання “Лівий берег“, САП вже відкрила кримінальне провадження проти Рябошапки.

“Ми виконали рішення Вищого антикорупційного суду і внесли дані в ЕРДР”, – відзначили в САП.

Кримінальне провадження проти Рябошапки розслідується за статтями про декларування недостовірної інформації та прийняття пропозиції про неправомірну винагороду.

Відзначається, що дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено по ст 366-1 і ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу.

Рябошапка сказав, що йому не відомі деталі.

“Мені відомо стільки, скільки і вам. Що було судове рішення і САП зобов’язали відкрити провадження. Спочатку вони (САП – ред.) відмовилися, а потім через суд зобов’язали. Це – типова процедура”, – зазначив він.