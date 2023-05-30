Справу проти чинного депутата Київської міської ради і ще п’ятьох осіб НАБУ і САП скерували до суду за обвинуваченням в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 1,39 млн грн. 13 травня цього року обвинувачений перетнув кордон України, його місцеперебування невідоме.

Джерело: САП

У зв’язку з неявкою обвинуваченого вдруге у судове засідання та інформацією про його відсутність в Україні прокурор САП подав клопотання до ВАКС щодо міжнародного розшуку обвинуваченого. Також обвинувачення буде вимагати звернення всієї застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн у дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щойно його затримають. Мета сторони обвинувачення – забезпечити законними заходами продовження розгляду обвинувачення в суді та постановлення справедливого вироку.

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Наразі обвинувальний акт щодо депутата та його спільників розглядається в Вищому антикорупційному суді.

З моменту затримання 11 лютого 2022 року депутату Київської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою сплати застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн. Зважаючи на те, що за обвинуваченого внесено заставу, на нього було покладено процесуальні обов’язки, передбачені нормами КПК України.

Згодом ухвалою слідчого судді від 11.05.22 розмір застави зменшено до 10 млн 886 тис. грн – 2 млн грн перераховано на ЗСУ, а 2 млн грн – повернуто заставодавцю. Надалі ухвалою слідчого судді від 16.06.2022, який задовольнив клопотання сторони захисту, розмір застави було зменшено до 9 886 000, 1 млн повернуто заставодавцю.

16 травня 2023 року обвинувачений в порушення обов’язків не з’явився у судове засідання, адвокати не могли повідомити про місце перебування обвинуваченого. Своєю чергою, слідство встановило, що обвинувачений перетнув кордон України 13 травня цього року. На сьогодні місце перебування обвинуваченого невідоме.