Про це повідомляє пресслужба САП.

У ході досудового розслідування було встановлено, що народний депутат за період 2019-2022 рік одержав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України, зокрема дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

На сьогодні народному депутату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

У правоохоронному відомстві зауважили, що підозрювана особа переховується від слідства, атому про підозру було повідомлено у порядку, визначеному КПК України.

Також зважаючи на те, що нардеп переховується від слідства, було прийнято рішення про оголошення його у розшук.

Окрім цього слідчим суддею Вищого антикорупційного суду за результатом розгляду клопотання, погодженого Генеральним прокурором, винесено ухвалу про дозвіл на затримання вказаної особи.

У Національному антикорупційно бюро України (НАБУ) своєю чергою повідомили, що підозра повідомлена Андрію Деркачу. У відомстві закликали громадян допомогти з розшуком підозрюваного.

“У 2019 році інформпростір заполонили “сенсаційні” повідомлення про нібито “тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні” та “корупцію у корпорації “Бурісма”. Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп “підзаробив” на цьому 567 тис. дол. США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте, переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком”, – мовиться у повідомленні.