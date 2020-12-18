САП повідомила про підозру заступнику голови ОП Татарову

Про це повідомили у пресслужбі САП.
“Це вже третя підозра у справі щодо надання неправомірної вигоди за внесення недостовірних даних до оціночно-будівельної експертизи об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником”, – йдеться у повідомленні САП.
В ході досудового розслідування слідчі установили, що після укладення між МВС України та будівельною компанією договору проєктування та будівництва житлового будинку на території Печерського району міста Києва, який згодом був розбудований у житловий комплекс “Аристократ”, групою осіб, у тому числі посадовими особами Національної гвардії України, за попередньою змовою було прийнято рішення про укладення додаткових угод для обміну нерухомого майна в ЖК “Аристократ” на нерухоме майно в ЖК “Оберіг”. Це було зроблено з метою заволодіння частиною вказаного майна під час обміну, що призвело до втрати активів на загальну суму 81 635 448,00 гривень.
В рамках розслідування цієї справи Нацполіція призначила судову оціночно-будівельну експертизу.
“Проте, з’ясувалося, що колишній народний депутат у змові з особою, яка на той час надавала йому юридичні послуги, домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до вищезазначеної експертизи. Тоді за “винагороду” у вигляді машиномісця заступник директора експертно-криміналістичного центру занизив різницю між ринковою вартістю житлових комплексів у більше ніж 11 разів – із 81 млн грн до 7 млн грн”, – йдеться у повідомленні.
Наразі слідство триває.
У повідомленні САП не вказано, кому саме із заступників Єрмака повідомили про підозру. За даними ЗМІ, йдеться про заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
Оновлено: Татаров прокоментував повідомлення про підозру на своєму Telegram-каналі. Чиновник заявив, що глава НАБУ Артем Ситник намагається таким чином “звести з ним власні рахунки”.
“Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім”, – написав Татаров.
Також він додав, що санкцій на його затримання у САП поки немає.
Джерело #Букв відреагувало на публікації Татарова та повідомило, що слідчі не можуть його знайти.
“Це означає, що офіційно Татаров підозрюваний. Але він такий сміливий, що пости пише, а слідство його знайти не може. Але це не впливає на його статус у цій справі”, – розповіло джерело.
- 2 грудня Національне антикорупційне бюро звинуватило Офіс генпрокурора у перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі про заволодіння майном Нацгвардії шляхом раптової зміни прокурорів. За інформацією журналіста, головного редактора видання “Цензор.НЕТ” Юрія Бутусова, напередодні заміни прокурорів за цією справою НАБУ планувало оголосити підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.
- Офіс генпрокурора запевняє, що Венедіктова змінила групу прокурорів на нову, до якої увійшла і вона сама, через резонанс справи “з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого, всебічного та ефективного дослідження”.
- Детальніше про справу “Укрбуду” та Олега Татарова — в матеріалі #Букв.