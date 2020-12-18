САП повідомила про підозру заступнику голови ОП Татарову

Про це повідомили у пресслужбі САП.

“Це вже третя підозра у справі щодо надання неправомірної вигоди за внесення недостовірних даних до оціночно-будівельної експертизи об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником”, – йдеться у повідомленні САП.

В ході досудового розслідування слідчі установили, що після укладення між МВС України та будівельною компанією договору проєктування та будівництва житлового будинку на території Печерського району міста Києва, який згодом був розбудований у житловий комплекс “Аристократ”, групою осіб, у тому числі посадовими особами Національної гвардії України, за попередньою змовою було прийнято рішення про укладення додаткових угод для обміну нерухомого майна в ЖК “Аристократ” на нерухоме майно в ЖК “Оберіг”. Це було зроблено з метою заволодіння частиною вказаного майна під час обміну, що призвело до втрати активів на загальну суму 81 635 448,00 гривень.

В рамках розслідування цієї справи Нацполіція призначила судову оціночно-будівельну експертизу.

“Проте, з’ясувалося, що колишній народний депутат у змові з особою, яка на той час надавала йому юридичні послуги, домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до вищезазначеної експертизи. Тоді за “винагороду” у вигляді машиномісця заступник директора експертно-криміналістичного центру занизив різницю між ринковою вартістю житлових комплексів у більше ніж 11 разів – із 81 млн грн до 7 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Наразі слідство триває.

У повідомленні САП не вказано, кому саме із заступників Єрмака повідомили про підозру. За даними ЗМІ, йдеться про заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Оновлено: Татаров прокоментував повідомлення про підозру на своєму Telegram-каналі. Чиновник заявив, що глава НАБУ Артем Ситник намагається таким чином “звести з ним власні рахунки”.

“Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім”, – написав Татаров.



Також він додав, що санкцій на його затримання у САП поки немає.