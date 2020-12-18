САП повідомила про підозру заступнику голови ОП Татарову

Covid-19 Україна

оновлено 18.12.2020 о 16:02

Всього:

944381 (+12630)

Хворіють:

366903 (+12630)

Вилікувались:

561222 (+12866)

Померло:

16256 (+260)

17:34 Віцепрезидент США у прямому ефірі вакцинувався проти COVID-19
17:25 Стерненку обрали запобіжний захід 
16:32 Бейбі-бум в Антарктиді: у пінгвінів та синьооких бакланів з’явилися дитинчата
Партнерський матеріал
16:20 Реєстрація авто в Україні під час пандемії covid19
15:10 Карді Бі запускає власне шоу
14:41 Реалізація деревини державними лісгоспами: аналітики назвали ТОП-10 корупційних ризиків
14:37 Рада схвалила СOVID-доплати для вірусологів та біохіміків
14:33 Тревіс Скотт запускає новий бренд Cacti
14:05 Які нові електромобілі в 2020 році купували в Україні найчастіше
13:50 «Ми зазнали невдачі»: король Швеції визнав провальною стратегію боротьби з COVID-19 в країні
13:23 Цьогорічне засвічення головної ялинки відбудеться онлайн: де дивитися трансляцію
Партнерський матеріал
13:10 Гігантські китайські ліхтарі: в Буковелі створили містечко світлових інсталяцій
12:35 У Києві понад 1,6 тис. нових випадків коронавірусу: померли 17 осіб
12:07 Помер актор Джеремі Буллок, який зіграв в «Зоряних війнах»
11:35 У Нідерландах вирішили не карати кіберексперта, який вгадав пароль до Twitter-акаунту Трампа
Партнерський матеріал
10:53 Пандемія розчулила серця багатьох. Я бачив бізнесменів, які ніколи не займалися благодійністю, але почали закуповувати костюми, маски, антисептики для лікарень – голова БФ «Manus Dei» Андрій Доценко
10:39 Призначення Шкарлета: Рада пішла на перерву через факти кнопкодавства
09:55 Третій за два місяці: 38 штатів США подали антимонопольний позов проти Google
09:48 Фінську сауну внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО
09:11 Sony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store і пропонує повернення коштів
07:32 В Україні сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиця
01:44 «Поїздка до Америки» з Мерфі повертається за 32 роки: перші кадри 
01:31 «Мексиканська Кім Кардашьян» померла після невдалої пластики сідниць

17 грудня

23:57 Візажист Бейонсе розробив луки для ляльок Barbie
23:42 Хакери атакували сайт мовного омбудсмена
23:21 «Океан Ельзи» презентував кліп на нову пісню «Тримай»

САП повідомила про підозру заступнику голови ОП Татарову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру заступнику голови Офісу президента України. Йому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

П’ятниця, 18 грудня 2020, 17:03

Про це повідомили у пресслужбі САП.

“Це вже третя підозра у справі щодо надання неправомірної вигоди за внесення недостовірних даних до оціночно-будівельної експертизи об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником”, – йдеться у повідомленні САП.

В ході досудового розслідування слідчі установили, що після укладення між МВС України та будівельною компанією договору проєктування та будівництва житлового будинку на території Печерського району міста Києва, який згодом був розбудований у житловий комплекс “Аристократ”, групою осіб, у тому числі посадовими особами Національної гвардії України, за попередньою змовою було прийнято рішення про укладення додаткових угод для обміну нерухомого майна в ЖК “Аристократ” на нерухоме майно в ЖК “Оберіг”. Це було зроблено з метою заволодіння частиною вказаного майна під час обміну, що призвело до втрати активів на загальну суму 81 635 448,00 гривень.

В рамках розслідування цієї справи Нацполіція призначила судову оціночно-будівельну експертизу.

“Проте, з’ясувалося, що колишній народний депутат у змові з особою, яка на той час надавала йому юридичні послуги, домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до вищезазначеної експертизи. Тоді за “винагороду” у вигляді машиномісця заступник директора експертно-криміналістичного центру занизив різницю між ринковою вартістю житлових комплексів у більше ніж 11 разів – із 81 млн грн до 7 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Наразі слідство триває.

У повідомленні САП не вказано, кому саме із заступників Єрмака повідомили про підозру. За даними ЗМІ, йдеться про заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Оновлено: Татаров прокоментував повідомлення про підозру на своєму Telegram-каналі. Чиновник заявив, що глава НАБУ Артем Ситник намагається таким чином “звести з ним власні рахунки”.

“Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім”, – написав Татаров.


Також він додав, що санкцій на його затримання у САП поки немає.

Джерело #Букв відреагувало на публікації Татарова та повідомило, що слідчі не можуть його знайти.

“Це означає, що офіційно Татаров підозрюваний. Але він такий сміливий, що пости пише, а слідство його знайти не може. Але це не впливає на його статус у цій справі”, – розповіло джерело.

Теги: Офіс Президента, підозра, САП, Татаров

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись