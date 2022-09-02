Про це повідомили в Центрі протидії корупції.
“Наприкінці липня країна отримала нового керівника САП. Ним став колишній детектив Олександр Клименко. Минув лише місяць з дня його призначення, а ми вже маємо перші достойні результати. Одразу 8 осіб отримали підозри у справі “Укрнафти”, пов’язаної з олігархом Ігорем Коломойським”, — йдеться в повідомленні ЦПК.
Йдеться про ексголову правління ПАТ “Укрнафта”, двох працівниць компанії та колишніх директорів 5 комерційних підприємств. Про наявність проєктів підозр було відомо давно, втім їх підписання весь час блокувалося. Ексдиректор НАБУ Артем Ситник ще у лютому 2020 року повідомляв про те, що проєкти підозри направлені в САП на погодження. Однак у САП підозри не погодили і повернули із зауваженнями.
Мова про ймовірне заволодіння коштами “Укрнафти” на 13,3 млрд гривень.
ЦПК зазначає, що у березні-серпні 2015 року “Укрнафта” передала на користь комерційних підприємств нафту на понад 10 млрд грн. Причому, порушуючи закон, постачання здійснили без отримання передоплати. Власниками комерційних підприємств, за даними слідства, є офшори, пов’язані з групою “Приват” Коломойського і Боголюбова. У 2019 році Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що Укрнафта не мала законних підстав постачати нафту без передоплати.
Згодом, у липні 2015 року, Укрнафта уклала 52 договори на поставку нафтопродуктів на понад 2,5 млрд грн і авансом оплатила за усе постачання, однак у підсумку ніхто нічого так і не поставив, а гроші фігуранти просто перерахували на закордонні рахунки.
Зараз підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
“Сподіваємося, всі розуміють, чому так важливо було боротися за призначення незалежного керівника САП. До речі, завдяки роботі НАБУ понад 3,5 млрд грн “Укрнафті” вже відшкодовано. Віримо, що це тільки початок. І що з приходом нового керівника САП розпочнеться справжня деолігархізація, коли олігархів та їх посіпак нарешті притягнуть до відповідальності й примусять повернути усі завдані державі збитки з відсотками”, — наголосили в ЦПК.
- Конкурсна комісія затвердила кандидатуру Олександра Клименка на посаду нового голови САП 19 липня 2022 року. Обрання керівника САП тривало два роки. Варто зауважити, що призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також було однією з головних вимог західних партнерів України.
- Нагадаємо, напередодні Верховна Рада призначила генеральним прокурором України народного депутата від фракції “Слуга Народу” Андрія Костіна.
- Після цього посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас привітав новопризначеного генерального прокурора України Андрія Костіна, зауваживши, що ЄС очікує якнайшвидшого призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якого, відповідно до закону, призначає генпрокурор.