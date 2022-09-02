Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

“Наприкінці липня країна отримала нового керівника САП. Ним став колишній детектив Олександр Клименко. Минув лише місяць з дня його призначення, а ми вже маємо перші достойні результати. Одразу 8 осіб отримали підозри у справі “Укрнафти”, пов’язаної з олігархом Ігорем Коломойським”, — йдеться в повідомленні ЦПК.

Йдеться про ексголову правління ПАТ “Укрнафта”, двох працівниць компанії та колишніх директорів 5 комерційних підприємств. Про наявність проєктів підозр було відомо давно, втім їх підписання весь час блокувалося. Ексдиректор НАБУ Артем Ситник ще у лютому 2020 року повідомляв про те, що проєкти підозри направлені в САП на погодження. Однак у САП підозри не погодили і повернули із зауваженнями.

Мова про ймовірне заволодіння коштами “Укрнафти” на 13,3 млрд гривень.

ЦПК зазначає, що у березні-серпні 2015 року “Укрнафта” передала на користь комерційних підприємств нафту на понад 10 млрд грн. Причому, порушуючи закон, постачання здійснили без отримання передоплати. Власниками комерційних підприємств, за даними слідства, є офшори, пов’язані з групою “Приват” Коломойського і Боголюбова. У 2019 році Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що Укрнафта не мала законних підстав постачати нафту без передоплати.

Згодом, у липні 2015 року, Укрнафта уклала 52 договори на поставку нафтопродуктів на понад 2,5 млрд грн і авансом оплатила за усе постачання, однак у підсумку ніхто нічого так і не поставив, а гроші фігуранти просто перерахували на закордонні рахунки.

Зараз підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.