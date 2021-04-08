Про це повідомляє пресслужба САП.
Зазначається, що сьогодні, 8 квітня, прокурори САП та детективи НАБУ вручили клопотання про обрання запобіжних заходів щодо двох підозрюваних.
“Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно”, – йдеться у повідомленні.
Дата суду наразі невідома.
У вівторок, 6 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Зазначалося, що затримано близького родича голови ОАСК Павла Вовка (його рідного брата Юрія Зонтова).
- Сам Павло Вовк прокоментував затримання на хабарі свого брата Юрія Зонтова, назвавши це “помстою суддівському корпусу”.
- Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час обшуків виявили таємне сховище готівки на квартирі, яку пов’язують із братом голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка. Конфісковано різної валюти на суму понад 5 мільйонів доларів.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), адвокату Юрію Зонтову.
- Юрія Зонтова, затриманого за отримання хабаря у розмірі 100 тисяч доларів, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки (СЗР) на час досудового розслідування.