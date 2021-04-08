Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) наполягає на застосуванні до двох підозрюваних у хабарництві адвокатів, один яких брат голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка Юрій Зонтов, запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що сьогодні, 8 квітня, прокурори САП та детективи НАБУ вручили клопотання про обрання запобіжних заходів щодо двох підозрюваних.

“Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно”, – йдеться у повідомленні.

Дата суду наразі невідома.

У вівторок, 6 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Зазначалося, що затримано близького родича голови ОАСК Павла Вовка (його рідного брата Юрія Зонтова).