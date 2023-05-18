Джерело: САП.

Прокурор САП ініціював розслідування кримінального провадження за фактом розголошення даних, що становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди.

18 травня 2023 року відповідні відомості зареєстровано у ЄРДР. Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 387 КК України.

Досудове розслідування доручено Управлінню внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Розголошення охоронюваної законом інформації є незаконним і може завдати непоправної шкоди інтересам держави.

“Особи, які незаконно розголосили охоронювані законом матеріали, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що були вилучені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в кабінеті колишнього Голови Верховного Суду, мають понести передбачене українським Законом покарання”, -–мовиться у повідомленні.

ДОВІДКА: 15 травня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у Верховному Суді України. Правоохоронні відомства пообіцяли надати деталі згодом, однак деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що до справи причетний на той час голова ВС України Всеволод Князєв.

Наступного дня, 16 травня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розповіли подробиці корупційної схеми у Верховному Суді України. Зокрема було підтверджено, що фігурантом справи є Князєв, а також Костянтин Жеваго – співвласник фінансово-промислової групи “Фінанси і кредит” .

Того ж дня Пленум Верховного Суду України достроково припинив повноваження голови Верховного Суду Всеволода Князєва з 16 травня 2023 року. Відповідне рішення підтримало 140 суддів.

17 травня керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.