Сьогодні, 17 травня, керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Джерело: НАБУ.

Засідання призначено на 11 годину 18 травня 2023 року. Про результати розгляду подання буде повідомлено додатково.

Як повідомлялось, 16 травня відбулося засідання Пленуму Верховного Суду, на якому розглянули питання щодо висловлення недовіри голові ВС Всеволоду Князєву. За результатами таємного голосування достроково припинено повноваження голови Верховного Суду Всеволода Князєва з 16 травня 2023 року. Відповідне рішення підтримало 140 суддів.

Зауважимо, 15 травня стало відомо про викриття детективами НАБУ і САП масштабної корупції у ВС. Мовиться про схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ. Спочатку деталей не повідомляли.

Одначе згодом, на спільному брифінгу керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос заявили, що неправомірна вигода розміром близько 2,7 млн доларів США для Голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною ширшої схеми корупційного тиску на суди.

Виявити схему вдалося завдяки проникненню детектива НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. А епізод із “винагородою” для Голови Верховного Суду пов’язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”.

Довідка. Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Це касаційна інстанція, у певних випадках – суд першої або апеляційної інстанції.

На посаді голови Верховного Суду Князєв Всеволод Сергійович перебував з грудня 2021 року.