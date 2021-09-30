Саркозі засудили до року ув’язнення за фінансові махінації

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. Його засудили до 1 року ув’язнення.

Про це пише французька газета Le Figaro.

Як сповіщалося, в травні у Франції розпочався новий судовий розгляд справи проти експрезидента Саркозі. Його звинувачують у порушенні законодавчого обмеження витрат на виборчу кампанію.

Слідство встановило, що команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 млн євро – майже вдвічі більше від дозволених законодавством видатків.

Для того, щоб приховати порушення, права партія “Союз за народний рух” (тепер – Республіканці) видавала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

Прокуратура вимагала для Саркозі рік ув’язнення, з яких шість місяців умовно. Однак суд виніс вирок про 1 рік ув’язнення. Покарання Саркозі зможе відбувати вдома за допомогою електронного браслета.

Очікується, що Саркозі оскаржить цей вирок. Він не був присутній в залі суду під час оголошення вироку.