Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала шість кандидатів на посаду міського голови.

Про це голова міськвиборчкому Олена Матвієнко розповіла в коментарі виданню “Інтерфакс-Україна”.

На засідання ТВК ухвалила рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду міського голови.

“Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили”, — сказала Матвієнко.

Йдеться про:

Михайла Добкіна (ексголова Харківської ОДА, мер Харкова (2006-2010), нардеп кількох скликань);

Костянтина Немічева (голова обласної організації “Нацкорпусу”);

Валерія Говоріва (депутат Харківської облради від “ОПЗЖ”, заступник харківського міського голови);

Дмитра Мариніна (ексдепутат Харківської міськради від Партії регіонів);

Олександра Кондрусика (член партії “Наш край” який веде в Facebook блог під ім’ям “Саша Псих”);

Володимира Плетньова (колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції “Партії Шарія” в Харківській міськраді, єдиний кандидат, що балотується від партії).