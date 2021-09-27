Про це голова міськвиборчкому Олена Матвієнко розповіла в коментарі виданню “Інтерфакс-Україна”.

На засідання ТВК ухвалила рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду міського голови.

“Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили”, — сказала Матвієнко.

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Йдеться про:

  • Михайла Добкіна (ексголова Харківської ОДА, мер Харкова (2006-2010), нардеп кількох скликань);
  • Костянтина Немічева (голова обласної організації “Нацкорпусу”);
  • Валерія Говоріва (депутат Харківської облради від “ОПЗЖ”, заступник харківського міського голови);
  • Дмитра Мариніна (ексдепутат Харківської міськради від Партії регіонів);
  • Олександра Кондрусика (член партії “Наш край” який веде в Facebook блог під ім’ям “Саша Псих”);
  • Володимира Плетньова (колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції “Партії Шарія” в Харківській міськраді, єдиний кандидат, що балотується від партії).

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