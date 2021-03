Про це повідомляє телеканал CNN.

Чорно-червоні кросівки були створені на базі Nike Air Max 97, хоча бренд спортивного одягу відхрестився від “сатанинського” дизайну. У листі CNN компанія Nike заявила, що не брала участі в створенні цих кросівок. “У нас немає стосунків з Lil Nas або MSCHF. Nike не розробляло і не випускало це взуття”.

29 березня MSCHF підтвердив, що обмежений випуск з 666 пар був розпроданий менш ніж за хвилину – у Lil Nas X також є своя пара взуття.

Всього випущено 666 пар – кількість так званого числа звіра. Вартість однієї пари – 1018 доларів.

А ще на кросівках є посилання на Євангеліє від Луки – глава 10, вірш 18. Там говориться: “Я бачив сатану, що впав з неба, як блискавка”.

У підошві кросівок є повітряний міхур, який містить 60 кубічних сантиметрів червоного чорнила і “одну краплю людської крові”.

Представник MSCHF сказав, що кров надали члени арт-колективу, додавши: “Ми любимо жертвувати заради нашого мистецтва”. Творча група збирала окремі краплі протягом тижня, використовуючи той же тип голки, як у домашніх тестах на глюкозу.

Група також підтвердила CNN, що компанія Nike “ніяк не брала участі в розробці”.

“Сатанинські” кросівки вже викликали хвилю обурення в Інтернеті, а також критику з боку низки політичних і релігійних діячів, серед них: губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем та євангельський пастор Марк Бернс. Останній назвав кросівки “злом” і “єрессю”. А ось шанувальники репера заявили про бажання отримати пару.

У відповідь Lil Nas X (справжнє ім’я – Монтеро Ламар Хілл) розмістив в своєму офіційному акаунті на YouTube відео під назвою “Lil Nas X вибачається за сатанинське взуття”.

Це відео переглянули майже 4 млн разів.

Але практично на самому початку відео нібито вибачення переходять до сцени з його нового музичного відео “Монтеро (Клич мене своїм ім’ям)” (MONTERO (Call Me By Your Name), де він провокаційно танцює з персонажем-дияволом. Потім репер ламає шию диявола, знімає його роги і надягає на себе.

Відео Montero транслювалося на Spotify майже 9 мільйонів разів. Ролик на YouTube переглянули понад 32 мільйонів разів.

Колектив, з яким Lil Nas X працював над Satan Shoe, MSCHF, у 2019 році випустив обмежену серію “Кросівки Ісуса”, також зроблених на базі Nike Air Max 97, зі сталевим розп’яттям і “святою водою” з річки Йордан.

А ще колектив MSCHF продає ноутбук, на якому встановлені одні з найнебезпечніших комп’ютерних вірусів у світі, за понад 1,3 мільйона доларів. У лютому команда MSCHF розірвала чотири сумки Hermès Birkin, аби створити колекцію сандалів за ціною від 34 000 до 76 000 доларів.