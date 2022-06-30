Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний подякував розробникам САУ "Богдана", яка ефективно знищила ворога на українському острові Зміїний. Проте, в Україні є лише один зразок такої установки, оскільки влітку 2019 року проєкт зупинили.

Про це повідомив секретар РНБО України з січня 2015-го по травень 2019 року Олександр Турчинов.

Самохідна артилерійська установка “Богдана” 155 “натівського” калібру – на 100% українського виробництва – була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, але влітку 2019 року проєкт зупинили, фінансування анулювали, а випробування заблокували.

В результаті, зазначив Турчинов, російське вторгнення в лютому 2022 року зустріли лише з одним зразком “Богдани”, яка здатна “натівськими” снарядами ефективно знищувати ворога на відстані понад 40 кілометрів. А за своїми характеристиками САУ не поступається іноземним зразкам.

“Ця страшна війна повинна навчити нас насамперед робити висновки з бездарно втраченого часу та ресурсів і зрозуміти очевидні безальтернативні пріоритети, – тільки потужна зброя в руках наших мужніх воїнів здатна захистити та звільнити країну. Ефективна ж українська зброя – це запорука нашої незалежності та суверенітету!”, – наголосив він.

За словами екссекретаря РНБО, навіть в умовах війни є можливості відновлення виробництва українських артилерійських та ракетних систем. Він висловив велике сподівання, що це буде реалізовано.

Довідка. “Богдана” — перспективна українська колісна самохідна гаубиця. «Богдана» стала першою українською САУ, що розроблена під «натівський» калібр 155 мм.

Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221.

Має автоматизовану систему наведення на контролерах Siemens SIPLUS та SIMATIC HM, систему автоматичної подачі боєприпасів на 6 снарядів. Управління заряджанням, наведенням та стрільбами може здійснюватися як із кабіни установки, так і з зовні — у задній частині САУ встановлено другий пункт управління.