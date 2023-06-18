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“Хотів би згадати про важливість співпраці між двома країнами в питаннях регіональної безпеки, особливо щодо морського судноплавства… і про важливість співпраці між усіма країнами регіону, щоб забезпечити його свободу від зброї масового знищення”, – сказав принц Фейсал.
Зокрема він провів переговори зі своїм іранським колегою Хосейном Аміром-Абдоллахіаном у Тегерані.
Зазначимо, що у березні за посередництва Китаю Іран і Саудівська Аравія домовилися покласти край багаторічній дипломатичній ворожнечі й відновити відносини. Вони були розірвані у 2016 році після того, як протестувальники в Тегерані напали на посольство Саудівської Аравії. Це відбулося у відповідь на страту Ер-Ріядом видатного шиїтського священнослужителя.
Іран останнім часом намагається налагодити відносини з кількома арабськими країнами Перської затоки. Зокрема ОАЕ відновили офіційні відносини з Іраном. Зближення двох країн пішло в розріз із політикою Ізраїлю, який прагне ізолювати Іран дипломатичним шляхом.
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