Про це повідомляє саудівське державне інформаційне агентство SPA.
У повідомленні зазначається, що президент України висловив вдячність за рішення керівництва Саудівської Аравії запропонувати Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 400 млн доларів.
Володимир Зеленський наголосив, що ці ініціативи щодо надання гуманітарної допомоги є свідченням прагнення принца полегшити людські страждання українського народу, про які вони ніколи не забудуть і які доводять дружбу Саудівської Аравії з Україною
Натомість принц виразив свою повагу щодо державного суверенітету України й додав, що голосування Королівства за резолюцію, що засуджує анексію Росією українських територій свідчить про відданість Саудівської Аравії глибоко вкоріненим у Статуті ООН принципам і міжнародному праву.
Крім того, Володимир Зеленський прокоментував розмову з принцом Саудівської Аравії у Telegram.
“Поспілкувався зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Обговорили взаємодію у справі звільнення українських військовополонених. Також поспілкувалися про надання Україні макрофінансової підтримки. Вдячний за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН”, – наголосив президент України.
- Міністерство оборони США оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму 725 млн доларів.
- У Канаді оголосили про новий пакет військової допомоги на 47 мільйонів доларів. У ньому передбачено надання зимової форми для ЗСУ та снарядів.
- Сполучені Штати готові підтримувати Україну 1,5 мільярдами доларів на місяць під час війни проти РФ та підштовхують своїх європейських союзників до надання подібних сум.