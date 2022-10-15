Після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з принцом Мухаммадом бін Салманом стало відомо, що Саудівська Аравія виділить Україні гуманітарну допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє саудівське державне інформаційне агентство SPA.

У повідомленні зазначається, що президент України висловив вдячність за рішення керівництва Саудівської Аравії запропонувати Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 400 млн доларів.

Володимир Зеленський наголосив, що ці ініціативи щодо надання гуманітарної допомоги є свідченням прагнення принца полегшити людські страждання українського народу, про які вони ніколи не забудуть і які доводять дружбу Саудівської Аравії з Україною

Натомість принц виразив свою повагу щодо державного суверенітету України й додав, що голосування Королівства за резолюцію, що засуджує анексію Росією українських територій свідчить про відданість Саудівської Аравії глибоко вкоріненим у Статуті ООН принципам і міжнародному праву.

Крім того, Володимир Зеленський прокоментував розмову з принцом Саудівської Аравії у Telegram.

“Поспілкувався зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Обговорили взаємодію у справі звільнення українських військовополонених. Також поспілкувалися про надання Україні макрофінансової підтримки. Вдячний за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН”, – наголосив президент України.