Саудівська Аравія хоче співпрацювати, а не конкурувати з Китаєм, заявив міністр енергетики королівства, заявивши, що він "ігнорує" підозри Заходу щодо їх зростаючих зв’язків.

Джерело: Reuters

Саудівська Аравія, як найбільший у світі експортер нафти, має двосторонні відносини з найбільшим у світі споживачем. Проте співпраця між Ер-Ріядом і Пекіном також поглибилася в галузі безпеки та чутливих технологіях на тлі потепління політичних зв’язків – що викликало певні занепокоєння США.

Відповідаючи на запитання про критику двосторонніх відносин під час арабо-китайської бізнес-конференції, принц Абдулазіз бін Салман зауважив: “Я фактично ігнорую це, тому що… як ділова людина… ви підете туди, де вам трапиться можливість”.

У березні державний нафтовий гігант Saudi Aramco оголосив про дві великі угоди, щоб залучити багатомільярдні інвестиції і зміцнити свій рейтинг як найбільшого постачальника сирої нафти в Китаї. Це були потужні заяви після візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Саудівської Аравії в грудні, де він закликав до торгівлі нафтою в юанях, крок, яким планують послабити домінування долара.

“Попит на нафту в Китаї все ще зростає, тому, звичайно, ми повинні задовольнити частину цього попиту”, — пояснив принц Абдулазіз. “Замість того, щоб конкурувати з Китаєм, співпрацюйте з Китаєм”.

Імпульс обох країн також підвищив перспективи успішного завершення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між Китаєм і Радою співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC), де домінує Саудівська Аравія, що триває з 2004 року.

Водночас міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід Аль Фаліх заявив, що будь-яка угода повинна буде захистити нові галузі промисловості Перської затоки, оскільки регіон починає диверсифікуватися в бік ненафтових економічних секторів.

“Нам потрібно надати нашим галузям можливість експортувати, тому ми сподіваємося, що всі країни, які ведуть з нами переговори про угоду вільної торгівлі, знають, що нам потрібно захищати наші нові галузі, що розвиваються”, — наголосив Фаліх, додавши, що він сподівається, що угода буде досягнута найближчим часом.

Зауважимо, раніше стало відомо, що напруга між Саудівською Аравією та Росією зростає, оскільки Москва продовжує викачувати величезні обсяги дешевшої сирої нафти на ринок, що підриває зусилля Ер-Ріяда підвищити ціни на енергоносії.