Іран і Саудівська Аравія домовилися відновити дипломатичні відносини в межах угоди, укладеної за посередництва Китаю, яка поклала кінець семи рокам відчуження і потрясла геополітику Близького Сходу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Угода сигналізує про різке зростання впливу Пекіна в регіоні, де США протягом тривалого часу були домінуючим посередником, і може ускладнити зусилля Вашингтона та Ізраїлю відносно зміцнення регіонального альянсу для протистояння Тегерану, який розширює свою ядерну програму. Це відбувається в той момент, коли США намагаються досягти мирної угоди між Саудівською Аравією та Ізраїлем, ця спроба зараз затьмарена невизначеністю.

За минулі роки Китай налагодив тісніші економічні зв’язки з Іраном і Саудівською Аравією, обидві країни є важливими постачальниками нафти для другої за величиною економіки світу. Але ця спроба є першим випадком, коли Пекін настільки прямо втрутився в політичне суперництво на Близькому Сході.

Це сталося в той час, коли відносини між США та Саудівською Аравією, які давно підтримували Вашингтон, загострилися через зменшення гарантій безпеки та рішення Ер-Ріяда скоротити видобуток нафти, аби зберегти високі ціни під час війни Росії проти України.

Угода між Іраном і Саудівською Аравією була укладена за закритими дверима в Пекіні між вищими посадовими особами двох країн, йдеться у спільній заяві. Лідер Китаю Сі Цзіньпін підняв ідею переговорів під час державного візиту до Ер-Ріяда в грудні.

Відповідно до угоди, Іран пообіцяв припинити напади на Саудівську Аравію.

Іран і Саудівська Аравія відновлять свої посольства та представництва на території одна одної протягом двох місяців і домовилися, що їхні міністри закордонних справ найближчим часом проведуть саміт для узгодження інших деталей.

Для Тегерана ця угода полегшує міжнародну ізоляцію, з якою країна зіштовхнулася після антиурядових протестів минулої осені, а провал переговорів, спрямованих на відновлення міжнародної ядерної угоди 2015 року, розвіяв надії на послаблення економічних санкцій. Для Ер-Ріяда це дає королівству більше важелів впливу, оскільки воно домагається нових гарантій безпеки США від адміністрації Байдена.

Проте, відновлення дипломатичних відносин навряд чи відразу зменшить давню безпекову та міжконфесійну напруженість, яка десятиліттями розділяла Ер-Ріяд і Тегеран і розпалювала їхню конкуренцію за домінування в регіоні, зазначають аналітики.

Саудити та іранці майже десять років підтримували протилежні сторони в конфліктах від Сирії до Ємену. У 2019 році вони були на межі війни, коли Іран звинуватили в ракетних і безпілотних атаках на саудівське нафтове родовище.

Уряд Саудівської Аравії тримав офіційних осіб США в курсі своїх переговорів щодо відновлення дипломатичних відносин з Іраном, сподіваючись, що це дозволить вирішити частину зростаючої напруги в Перської затоки, наголосили посадовці. За словами офіційних осіб, США не брали безпосередньої участі в цих переговорах.

Офіційні особи вважають, що Іран мав стимул приєднатися до переговорів, оскільки він хоче послабити зростаючий політичний та економічний тиск усередині країни, і сподівається, що будь-які дипломатичні прориви з його безпосередніми сусідами можуть допомогти.

Представники США заявили, що наступні два місяці, до офіційного відкриття посольств, будуть критично важливими для оцінки того, наскільки серйозно Тегеран ставиться до дотримання угоди.