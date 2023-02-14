Про це повідомило France 24.
Райяна Барнаві разом з Алі Аль-Карні полетять на МКС на борту космічного корабля SpaceX Dragon. Приватна 10-денна приватна космічна місія відбудеться цієї весни.
Ще братимуть участь в польоті колишній астронавт NASA Пеггі Вітсон, яка здійснить свій четвертий політ на МКС, і бізнесмен з Теннессі Джон Шоффнер, який буде пілотом. Екіпаж вирушить до МКС зі стартового комплексу 39A Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді ракетою SpaceX Falcon 9.
Судівська Аравія наслідуватиме приклад ОАЕ, які у 2019 році стали першою арабською країною, що відправила одного зі своїх громадян у космос. Протягом восьми днів на МКС перебував астронавт Хаззаа аль-Мансурі.
Наприкінці лютого на космічну станцію вирушить інший еміратський астронавт Султан аль-Неяді. Він буде першим арабським астронавтом, який проведе шість місяців у космосі.
Королівство створило космічну програму у 2018 році, а у 2022-му запустило ще одну для відправки астронавтів у космос.
Уряд країни намагається шляхом проведення реформ позбутися суворого іміджу. Зокрема жінкам дозволили керувати автомобілем і виїжджати за кордон без опікуна-чоловіка. Їхня частка в робочій силі зросла більш ніж удвічі – з 17 до 37%.
- Астрофотограф Ендрю Маккарті за допомогою телескопа зробив фото планетарної туманності “Медуза”.
- У небі над Францією помітили, як невеликий астероїд увійшов в атмосферу Землі. Космічний об’єкт освітив небо над протокою Ла-Манш, коли згорів, створюючи ефект падаючої зірки.