Про це повідомило France 24.

Райяна Барнаві разом з Алі Аль-Карні полетять на МКС на борту космічного корабля SpaceX Dragon. Приватна 10-денна приватна космічна місія відбудеться цієї весни.

Ще братимуть участь в польоті колишній астронавт NASA Пеггі Вітсон, яка здійснить свій четвертий політ на МКС, і бізнесмен з Теннессі Джон Шоффнер, який буде пілотом. Екіпаж вирушить до МКС зі стартового комплексу 39A Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді ракетою SpaceX Falcon 9.

Судівська Аравія наслідуватиме приклад ОАЕ, які у 2019 році стали першою арабською країною, що відправила одного зі своїх громадян у космос. Протягом восьми днів на МКС перебував астронавт Хаззаа аль-Мансурі.

Наприкінці лютого на космічну станцію вирушить інший еміратський астронавт Султан аль-Неяді. Він буде першим арабським астронавтом, який проведе шість місяців у космосі.

Королівство створило космічну програму у 2018 році, а у 2022-му запустило ще одну для відправки астронавтів у космос.

Уряд країни намагається шляхом проведення реформ позбутися суворого іміджу. Зокрема жінкам дозволили керувати автомобілем і виїжджати за кордон без опікуна-чоловіка. Їхня частка в робочій силі зросла більш ніж удвічі – з 17 до 37%.