Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.
Видання зазначає, що Саудівська Аравія не бажала збільшувати обсяги видобутку, попри те, що ціни на нафту сягнули майже 120 доларів за барель, що є найвищим рівнем за десятиліття. У Саудівській Аравії вважають, що їй необхідно тримати вільні виробничі потужності в резерві.
Водночас побоювання щодо прямої нестачі постачань посилилися після того, як Євросоюз запровадив ще один пакет санкцій проти РФ, зокрема, нафтове ембарго.
Джерела FT стверджують, що “Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в її інтересах”. Представники держави погодилися на зміну позиції, бажаючи зблизитися з адміністрацією президента США Джо Байдена.
Також одне обговорювалося негайне збільшення видобутку в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах, про що можуть оголосити сьогодні на зустрічі ОПЕК+.
- Нагадаємо, що через запровадження Європою суворих санкцій щодо російської нафти нафтопереробники приховують її походження на ринку.
- Варто зазначити, що рішення Європейського Союзу щодо шостого пакета санкцій вплине на економічний розвиток РФ, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції після позачергового засідання Європейської Ради.
- Проте апетит Індії до дешевої російської нафти лише наростає, попри те, що Захід продовжує бити по Москві безпрецедентними санкціями.
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П’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко наголосив на тому, що тотальне ембарго для заборони торгівлі з Росією є необхідним. Саму тому потрібно розпочати з зупинення роботи російського нафтопроводу “Дружба”.