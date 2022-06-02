Якщо внаслідок накладених на РФ санкцій, видобуток нафти знизиться, то Саудівська Аравія готова його збільшити.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Саудівська Аравія не бажала збільшувати обсяги видобутку, попри те, що ціни на нафту сягнули майже 120 доларів за барель, що є найвищим рівнем за десятиліття. У Саудівській Аравії вважають, що їй необхідно тримати вільні виробничі потужності в резерві.

Водночас побоювання щодо прямої нестачі постачань посилилися після того, як Євросоюз запровадив ще один пакет санкцій проти РФ, зокрема, нафтове ембарго.

Джерела FT стверджують, що “Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в її інтересах”. Представники держави погодилися на зміну позиції, бажаючи зблизитися з адміністрацією президента США Джо Байдена.

Також одне обговорювалося негайне збільшення видобутку в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах, про що можуть оголосити сьогодні на зустрічі ОПЕК+.