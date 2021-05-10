Влада Саудівської Аравії планує дозволити проведення хаджу (паломництва до Мекки в певний час), а також умри (малого паломництва до Мекки й інших святинь) на умовах дотримання протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Саудівськое агентство друку.

Так, всі паломницькі заходи пройдуть в безпечному середовищі, з дотриманням всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Агентство повідомляє, що служби охорони здоров’я Саудівської Аравії продовжують оцінювати обставини. Деталі щодо проведення хаджу, а також перелік заходів щодо контролю поширення COVID-19, будуть оголошені пізніше.

У 2021 році хадж пройде з 17 по 22 липня, помру можна зробити в інші пори року.