Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Влада Саудівської Аравії дозволила відвідування 6000 паломників в день. Для мусульман з-за кордону паломництво дозволять з 1 листопада.

Зараз віруючим заборонено притуляться до Кааби, кам’яної споруди, яка є священою в ісламі, до якої мусульмани притуляються для молитви.

AFP

Щорічно мільйони мусульман з усього світу приїжджають до Саудівської Аравії для умри і хаджу. Хадж – один з найважливіших ритуалів, який іноді випадає раз в житті.

У минулому році в Саудівську Аравію для умри прибуло 19 мільйонів відвідувачів.

До пандемії понад 1300 готелів і сотні магазинів працювали цілодобово, щоб обслуговувати паломників, які відвідують священні міста Мекку і Медину.

Зараз багато з них закриті.

  • У Саудівській Аравії почався щорічний хадж (паломництво) без паломників з усього світу — цього року через пандемію COVID-19 до святинь Мекки допустили лише тисячу мусульман.