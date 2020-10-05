Про це повідомляє видання Daily Sabah.
Влада Саудівської Аравії дозволила відвідування 6000 паломників в день. Для мусульман з-за кордону паломництво дозволять з 1 листопада.
Зараз віруючим заборонено притуляться до Кааби, кам’яної споруди, яка є священою в ісламі, до якої мусульмани притуляються для молитви.
Щорічно мільйони мусульман з усього світу приїжджають до Саудівської Аравії для умри і хаджу. Хадж – один з найважливіших ритуалів, який іноді випадає раз в житті.
У минулому році в Саудівську Аравію для умри прибуло 19 мільйонів відвідувачів.
До пандемії понад 1300 готелів і сотні магазинів працювали цілодобово, щоб обслуговувати паломників, які відвідують священні міста Мекку і Медину.
Зараз багато з них закриті.
- У Саудівській Аравії почався щорічний хадж (паломництво) без паломників з усього світу — цього року через пандемію COVID-19 до святинь Мекки допустили лише тисячу мусульман.