Влада Саудівської Аравії частково зняли карантинний заборона на вчинення умри - менше паломництво, ніж хадж. У неділю паломників можна було бачити в Мецці.

Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Влада Саудівської Аравії дозволила відвідування 6000 паломників в день. Для мусульман з-за кордону паломництво дозволять з 1 листопада.

Зараз віруючим заборонено притуляться до Кааби, кам’яної споруди, яка є священою в ісламі, до якої мусульмани притуляються для молитви.

Щорічно мільйони мусульман з усього світу приїжджають до Саудівської Аравії для умри і хаджу. Хадж – один з найважливіших ритуалів, який іноді випадає раз в житті.

У минулому році в Саудівську Аравію для умри прибуло 19 мільйонів відвідувачів.

До пандемії понад 1300 готелів і сотні магазинів працювали цілодобово, щоб обслуговувати паломників, які відвідують священні міста Мекку і Медину.

Зараз багато з них закриті.