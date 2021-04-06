Влада Саудівської Аравії заявила, що здійснювати мале паломництво (умру) до святих місць на Рамадан буде дозволено тільки мусульманам, вакцинованим проти COVID-19.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

На відміну від хаджу, мале паломництво – умра – не є обов’язковим і може проводитися в будь-який час року.

Міністерство хаджу й умри оголосило, що три категорії людей будуть вважатися “щепленими”: ті, хто отримав дві дози вакцини; ті, кому вводили разову дозу принаймні за 14 днів до цього й ті, хто перехворів на COVID-19.

Ці люди матимуть право на отримання дозволу на здійснення умри, а також на відвідування молитов у Великій мечеті у священному місті Мекка. Крім того, ця умова поширюється на вхід в мечеть Пророка у священному місті Медині.

У міністерстві заявили, що ці правила набудуть чинності на початку Рамадана, але поки неясно, як довго вони діятимуть.

Саудівська Аравія повідомила про понад 393000 випадків захворювання на COVID-19 і 6700 випадки смерті від вірусу.

Міністерство охорони здоров’я королівства заявило, що вже зроблено понад 5 мільйонів щеплень при населенні країни в 34 мільйонів осіб.

Щорічно умра приваблює мільйони мусульман з усього світу. Влада Саудівської Аравії заявила, що мале паломництво буде знову проводитися повноцінно, але тільки коли загроза пандемії зменшиться.