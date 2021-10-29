Про це повідомляє французький телеканал France 24.

У країні вважають, що кліматична криза – можливість для того, аби збільшити видобуток нафти, коли інші країни від цього відмовляються.

Таке рішення представників Саудівської Аравії не сподобалося кліматичним активістам. Це планується обговорити під час саміту COP26 в Глазго.

При цьому, в країні пообіцяли, що до 2060 року стануть “вуглецево нейтральними”.

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Наслідний принц Мохаммед бін Салман назвав це “зеленою ерою” для країни, та оголосив про збільшення видобутку нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року. Принц Абдулазіз підтвердив його слова та розповів про плани Саудівської Аравії отримати лідерство “в глобальному енергетичному секторі”, маючи першість щодо видобутку нафти й газу, а також – у нафтохімічній промисловості, відновлюваних джерелах енергії, водню та вуглецю.